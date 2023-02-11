Video Haber Devlet nerede diyenlere en güzel cevap! | Video
Devlet nerede diyenlere en güzel cevap! | Video

Devlet nerede diyenlere en güzel cevap! | Video

11.02.2023 | 09:41

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürü Doç.Dr Yalçın Eyigün Adıyaman'da Yusuf ve ailesine ulaşarak 6 kişiyi enkazdan çıkardı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Türkiye'nin 10 ilinde ağır hasara neden olan asrin felaketinde tüm Türkiye seferber olurken devletin tüm birimlerindeki yöneticiler ve personeller ekipmanlariyla arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürü Doç.Dr Yalçın Eyigün asrın felaketinden etkilenen Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katılarak 6 kişiyi enkazdan çıkardı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu olan ve tünel uzmanı olan Eyigün, bir binanın enkazında sıkışan Yusuf ailesine ulaşarak 6 kişiyi enkazdan çıkarılmasını sağladı.

Kurtarma anlarına ait görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan tüm görevlilere teskkur eden Cumhurbaşkani Danışmanı İsmail Cesur "Adıyaman'da Yusuf ve ailesine ulaşan ve bizzat 6 kişiyi enkazdan elleriyle sağ çıkaran bu ağabeyimiz kim biliyor musunuz? Türkiye'nin en büyük bütçeli kurumu olan AYGM'nin Genel Müdürü Doç. Dr. Yalçın Eyigün. Kendisi tünel uzmanı. Allah tüm görevlilerimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

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