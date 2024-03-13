Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Bütün dünya Gazze katliamını sessizlik içerisinde seyrediyor"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 30 binden fazla Gazzeli kadın ve çocuğun şehit edildiğini belirterek, her türlü savaş hukukunun ihlal edildiği ve hiçe sayıldığı kirli katliamı bütün dünyanın sessizlik içerisinde seyrettiğini söyledi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:09
02:37
İftar vakti odunluk alev alev yandı 13.03.2024 | 21:46
02:53
Rusya’daki 1 kent ve 2 petrol rafinerisine dron saldırısı: 8 yaralı 13.03.2024 | 21:46
01:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Osman Taş ve ailesine iftarda konuk oldu 13.03.2024 | 21:46
36:37
06:33
2024 Gaziantep Aile Yılı tanıtımı yapıldı | Video 13.03.2024 | 16:45
04:50
Mahmut Övür | CHP'de paranın izini sürmek 13.03.2024 | 16:29
05:55
Melih Altınok | Organize işler bunlar 13.03.2024 | 16:27
04:31
Salih Tuna | Perinçek'in oruç yazısı 13.03.2024 | 16:24
04:49
36:57
00:45
Milli Savuna Bakanı Güler, Şırnak’a gitti | Video 13.03.2024 | 14:47
08:52
04:44
Kara Harp Okulu öğrencileri Anıtkabir’i ziyaret etti | Video 13.03.2024 | 10:42
05:06
06:22
00:53
00:16
4 farklı suçtan, 17 yılla aranan hükümlü yakalandı 13.03.2024 | 00:54
04:48
Biden ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda bir araya geldi 13.03.2024 | 00:17
03:10
Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı 12.03.2024 | 21:45