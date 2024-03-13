Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Bütün dünya Gazze katliamını sessizlik içerisinde seyrediyor"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 30 binden fazla Gazzeli kadın ve çocuğun şehit edildiğini belirterek, her türlü savaş hukukunun ihlal edildiği ve hiçe sayıldığı kirli katliamı bütün dünyanın sessizlik içerisinde seyrettiğini söyledi.