Doğubayazıt'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü evin duvarına çarptı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, karşıdan gelen araca çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün evin duvarına çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kazada yaralanan veya hayatını kaybeden olmadı.
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