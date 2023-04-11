Video Haber Dolu yağışı kazalara neden oldu, karayolunda trafik durma noktasına geldi | Video
Dolu yağışı kazalara neden oldu, karayolunda trafik durma noktasına geldi | Video

Dolu yağışı kazalara neden oldu, karayolunda trafik durma noktasına geldi | Video

11.04.2023 | 21:43

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı durma noktasına getirirken, doludan dolayı maddi hasarlı kazaların meydana geldiği karayolunda ise uzun araç kuyrukları oluştu.

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