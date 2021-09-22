Ege'de NAVTEX gerilimi! Yunanistan'a telsizden çok net mesaj: "Girerseniz müdahale ederiz" | Video

Ege Denizi'nde Türkiye ile Yunanistan bir kez daha karşı karşıya geldi. Yunanistan, Türkiye'nin NAVTEX sahasını ihlal etmeye çalıştı. Oruç Reis, bu girişime izin vermedi. Olayın hemen ardından Yunan telsizine bağlanıldı ve çok net bir mesaj gönderildi: "Girerseniz, müdahale ederiz."