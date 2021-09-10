Ekrem İmamoğlu'na tepki: Hastaneye bütçe yok, boğaza nazır lojmana var | Video

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarı'nda İBB'ye ait olan arazide yer alan lojmanı için hiçbir masraftan kaçınmadı. Kentteki birçok projede ödenek yokluğundan dem vurup Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yol yapımı için 'Bütçe yok' diyen İmamoğlu, söz konusu kendi lojmanı olunca belediyenin imkânlarını seferber etti.