Emeklilere promosyon müjdesi! Ücretleri ne kadar olacak? Hangi banka ne vaat ediyor?

Emekliler banka promosyonu için gün sayıyor. Emeklilere ek gelir kaynağı olan promosyon için bazı bankalar anlaşma yaptı. Peki emekli maaşı karşılığında hangi fırsatlar sunulacak? Milyonlarca emekli için yeni promosyon ödemeleri ve heyecanı başladı. Bankalar daha fazla emekli müşterisi kazanmak için rakamlarının 2020 yılı tarifelerini yükseltti. 3 yıl süren sözleşmelerin süresi Mart ayında sona erecek. Emeklilerin 3 yıl önce yaptığı promosyon anlaşmalarında 450 liraya varan tutar yeni dönemde 600-700 TL'ye kadar çıkacak. İşte Emeklinin promosyonu için yarışa giren bankaların vaatleri...

Peki promosyondan kimler nasıl yararlanacak?

-Promosyonu SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'ndan emekli maaşı alan yaklaşık 12 milyon emekli ile ölmüş emeklilerin dul ve yetimleri alabilecek.

-İsteyen emekli bu parayı almış olsa dahi maaş aldığı bankayı dilediğinde değiştirme hakkına sahip olacak. Ancak kredi kullanan emekliler kredi taksitlerini bitirene kadar bu ayrıcalıktan yararlanamayacaklar.

-Emeklinin promosyon alabilmesi için bankalarla sözleşme imzalaması gerekiyor.

-Mart ayında bitecek 3 yıllık sözleşme sonrası yeniden başvuru yapmayan emeklilere promosyon ödemesi yapılmayacak.

HANGİ BANKA NE AVANTAJ SAĞLIYOR?

TEB

1000 TL'ye kadar ödeme yapacak. 10 emekli getirene 1500 TL verecek.

AKBANK

450 TL ödeyecek, ATM; havale ve EFT işlemi ücretsiz olacak.

DENİZBANK

450 TL ödeyecek, emekli getirene 100 TL ek ücret ödeyecek.

FİBABANKA

Maaşa göre 330, 415, 500 TL ödeme yapacak.

ING

450 TL ödeyecek, ATM'ler ücretsiz olacak.

İŞ BANKASI

450 TL ödeyecek, kart ücreti olmayacak, özel faiz imkanı sağlayacak ve havale ve EFT işlemlerinden ücret almayacak

ŞEKERBANK

450 TL ödeyecek, 2 otomatik talimata 150 TL verecek, 10 emekli getirene ise 1500 TL imkanı sağlayacak.