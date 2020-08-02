Esenyurt'ta 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan kişileri vatandaşlar kurtardı | Video
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Esenyurt’ta 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan kişiler vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ekiplerin çalışması sürüyor.