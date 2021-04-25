Video Haber Eski CHP'li Mehmet Sevigen HDP'nin skandal bildirisine tepki göstererek CHP ve İYİ Parti'ye seslendi! Net tutum alınmalı | Video

Eski CHP'li Mehmet Sevigen HDP'nin skandal bildirisine tepki göstererek CHP ve İYİ Parti'ye seslendi! Net tutum alınmalı | Video

Eski CHP'li Mehmet Sevigen HDP'nin skandal bildirisine tepki göstererek CHP ve İYİ Parti'ye seslendi! Net tutum alınmalı | Video
25.04.2021 | 18:25

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CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, 1915 Olayları için 'soykırım' ifadesini kullanan HDP'nin skandal bildirisine tepki gösterdi. Sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Sevigen, CHP ve İYİ Parti'ye bu skandal bildiriye karşı net tutum almaları gerektiği konusunda uyardı. CHP ve İYİ Parti'nin mutlaka tepki göstermesi gerektiğini belirten Sevigen, "HDP bu açıklamayı Camilerin içerisinde Ermeni güçleri tarafından canlı canlı yakılan insanların torunlarına yapsın. Bu açıklamayı, bu insanların torunlarına anlatabilecek mi?" dedi.

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