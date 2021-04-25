Eski CHP'li Mehmet Sevigen HDP'nin skandal bildirisine tepki göstererek CHP ve İYİ Parti'ye seslendi! Net tutum alınmalı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:42
01:42
03:45
00:40
00:39
10:37
00:54
Son dakika! MSB duyurdu: "Yerle bir edildi!" | Video 25.04.2021 | 13:55
00:30
Aksungur SİHA, ilk kez attığı KGK-SİHA-82 ile hedefi başarıyla vurdu 25.04.2021 | 13:50
03:36
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti | Video 25.04.2021 | 09:46
00:46
01:21
Obüslerin terör örgütü PKK hedeflerine ateş açma anı kamerada 24.04.2021 | 17:15
03:19
00:33
00:43
Bakan Soylu, en büyük Türk bayrağının görüntülerini paylaştı | Video 24.04.2021 | 16:23
05:12
Abdullah Ağar Metina operasyonunu A Haber'de yorumladı | Video 24.04.2021 | 16:26
02:47
02:03
MSB'den anlamlı paylaşım "Kahraman komandolarımız, Kuzey Irak’ta!" | Video 24.04.2021 | 15:41
04:44
02:05
CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, 1915 Olayları için 'soykırım' ifadesini kullanan HDP'nin skandal bildirisine tepki gösterdi. Sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Sevigen, CHP ve İYİ Parti'ye bu skandal bildiriye karşı net tutum almaları gerektiği konusunda uyardı. CHP ve İYİ Parti'nin mutlaka tepki göstermesi gerektiğini belirten Sevigen, "HDP bu açıklamayı Camilerin içerisinde Ermeni güçleri tarafından canlı canlı yakılan insanların torunlarına yapsın. Bu açıklamayı, bu insanların torunlarına anlatabilecek mi?" dedi.