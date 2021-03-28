Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi yarın açılıyor! | Video
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Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi’nin açılışı yarın yapılıyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise kütüphanenin içeriği hakkında sosyal medyadan bilgi vererek, “Kitap kafesi, zengin kitap koleksiyonu, güncel elektronik kaynaklar, seçkin süreli yayınlar, nezih çalışma alanları, ferah okuma salonları ile herkese hitap edecek” ifadelerini kullandı.