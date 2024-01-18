Gaziantep'te 15 milyar liralık dev proje: İstasyon yerleri belli oldu | Video
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Gazi şehirde toplu taşımada yeni bir dönem başlatacak Gar – Düztepe – Hastane Sürücüsüz Metro Hattı Projesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2024 yatırım programına alındı. Karar sonrası 15 milyar TL’lik dev yatırım için Gaziantep’in tüm planlamalarının hazır olduğunu belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bu karar bizim için çok hayati, çok kıymetli. 1 milyonluk Şahinbey’i, 900 binlik Şehitkamil’e bağlamış olacağız.” dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:00
04:31
02:09
Başkan Erdoğan: "THY'nin ekonomiye katkısı 56 milyar dolar" | Video 18.01.2024 | 10:08
02:57
01:33
Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! 20 gözaltı | Video 18.01.2024 | 09:35
00:53
DEAŞ ve El Kaide'ye operasyon! 36 şüpheli yakalandı | Video 18.01.2024 | 08:47
00:47
Kardeşini göğsünden bıçaklayan şahıs tutuklandı 17.01.2024 | 23:16
07:53
00:47
Can Ataklı bu kez de Türkiye'nin uzay misyonundan rahatsız oldu 17.01.2024 | 20:38
13:59
Bakan Kacır: Türk milletinin bir hayali daha gerçekleşiyor 17.01.2024 | 18:39
02:22
Okan Müderrisoğlu | Türkiye uzay gururu için 01.11'e kilitlendi 17.01.2024 | 17:03
04:15
Hilal Kaplan | İstanbul'un kayıp beş yılı 17.01.2024 | 17:00
04:18
Melih Altınok | İran Takiye Cumhuriyeti 17.01.2024 | 16:58
03:43
Salih Tuna | Bunun sırrı nedir? 17.01.2024 | 16:56
08:57
01:24
00:29
02:46
İETT'de talan dönemi! Aylık 100 milyonluk zarar... | Video 17.01.2024 | 12:10
02:41