Video Haber Gaziantep'te 15 milyar liralık dev proje: İstasyon yerleri belli oldu | Video
Gaziantep'te 15 milyar liralık dev proje: İstasyon yerleri belli oldu | Video

Gaziantep'te 15 milyar liralık dev proje: İstasyon yerleri belli oldu | Video

18.01.2024 | 11:12

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Gazi şehirde toplu taşımada yeni bir dönem başlatacak Gar – Düztepe – Hastane Sürücüsüz Metro Hattı Projesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2024 yatırım programına alındı. Karar sonrası 15 milyar TL’lik dev yatırım için Gaziantep’in tüm planlamalarının hazır olduğunu belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bu karar bizim için çok hayati, çok kıymetli. 1 milyonluk Şahinbey’i, 900 binlik Şehitkamil’e bağlamış olacağız.” dedi.

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