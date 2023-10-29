Video Haber Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Cumhuriyetin 100. yılına özel video
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Cumhuriyetin 100. yılına özel video

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Cumhuriyetin 100. yılına özel video

29.10.2023 | 08:38

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhuriyetin 100. yılını sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesaj ile kutladı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları dolayısıyla sosyal medya hesabından video yayınladı. "Cumhuriyetin yüz akı; yüzde yüz gençlik, yüzde yüz spor!" başlığıyla paylaşılan videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle, uluslararası alanda başarılar kazanan Türk sporculara ve spor müsabakalarından görüntülere yer verildi.
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