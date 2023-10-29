Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Cumhuriyetin 100. yılına özel video 29.10.2023 | 08:38 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhuriyetin 100. yılını sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesaj ile kutladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları dolayısıyla sosyal medya hesabından video yayınladı. "Cumhuriyetin yüz akı; yüzde yüz gençlik, yüzde yüz spor!" başlığıyla paylaşılan videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle, uluslararası alanda başarılar kazanan Türk sporculara ve spor müsabakalarından görüntülere yer verildi.