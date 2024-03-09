Grup İmera'dan Murat Kurum'a özel şarkı | Video
Karadeniz müziği ve etnik müzik yapan İmera grubu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a özel şarkı besteledi. Kurum, şarkıyı sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kurum, kendisi adına özel olarak bestelenen şarkıyı duyururken "Biraz da Karadeniz havası.. Teşekkürler Grup İmera" ifadelerini kullandı.
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