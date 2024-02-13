Hamza Dağ İzmir projelerini 11 başlıkta açıkladı: Yeni çevre yolu müjdesi | Video

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, 11 başlıktan oluşan projelerini duyurdu. İzmir'in en can alıcı sorunlarından birinin trafik meselesi olduğuna dikkat çeken Hamza Dağ, ''Bu soruna köklü çözüm getirecek yeni çevre yolu projesini hayata geçireceğiz.'' diye konuştu.