Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremin boyutunu anlattı "Bütün dünyadaki AKUT'çuları getirseniz..." | Video
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldığı canlı yayında, depremin boyutuna ve yayıldığı geniş alana dikkat çekti. Savaş, "Hepsine bütün dünyadaki AKUT’çuları getirseniz anca yetişirler" dedi.
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