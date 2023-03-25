HDP’den 7’li koalisyona mesaj! Asıl niyetini mi açıkladı? | Video

HDP'li Sırrı Sakık, bir televizyon kanalına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Sakık, “Küçük hesabımız yok 100 yıllık Cumhuriyet değişecek. HDP'nin oyları ile cumhurbaşkanı, yardımcısı, bakan olacaksınız. Bu kadar net, HDP oyları ile seçileceksiniz.” dedi ve kendilerine karşı çıkan herkese meydan okudu. Peki HDP asıl niyetini mi açıkladı? İşte ayrıntılar...