HDP'li Buldan'ın zor anları! Tezkereye yanlışlıkla 'evet' deyince ne yapacağını şaşırdı | Video

Irak ve Suriye tezkeresi bugün TBMM Genel Kurulu'nda oylandı. Oylamada, AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi 'Evet' oyu kullanırken, HDP ve CHP de 'Hayır' oyu kullandı. HDP, günlerdir hayır oyu vereceklerini vurgularken, muhalefete de açık şekilde mesaj göndermişti. Buna rağmen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın oylamada 'Evet' oyu kullanması herkesin dikkatini çekti. Buldan, Türk askerinin Irak-Suriye'de kalmasını yanlışlıkla da olsa onaylarken, Buldan'ın yanındaki vekil duruma müdahale ederek, Buldan'a elini indirtti.