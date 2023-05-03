HDP'li Sakık Kılıçdaroğlu ile yaptıkları gizli pazarlıkları meydanlarda itiraf etti: "Zindanların kapısını açacağız" | Video

Erzurum'da düzenlenen mitingde konuşan HDP'li Sırrı Sakık, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda Abdullah Öcalan, Selahattin Demirtaş ve diğer HDP'lilerin hapisten çıkacağını söyledi. İşte o skandal açıklamalar...