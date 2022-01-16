Hekimoğlu İsmail son yolculuğuna uğurlandı | Video

“Minyeli Abdullah” romanıyla tanınan yazar Hekimoğlu İsmail (Ömer Okçu), 90 yaşında hayatını kaybetti. Hekimoğlu İsmail, Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

"Minyeli Abdullah" romanıyla tanınan yazar Hekimoğlu İsmail'in (Ömer Okçu) cenazesi, Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Karacaahmet Mezarlığına doğru yola çıktı.

Rahatsızlığı nedeniyle eşi Şermin Hanım cenazeye katılamazken çocukları, torunları ve sevenleri Hekimoğlu İsmail'i yalnız bırakmadı.

Ayrıca cenazeye TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Okuçu'nun vefatını, oğlu Osman Okçu Twitter hesabından "Babam Hekimoğlu İsmail, ahiret yolculuğuna çıktı. Dualarınızı beklerim" ifadeleriyle yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Osman Okçu, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören yazar Hekimoğlu İsmail, 90 yaşında hayatını kaybetti.