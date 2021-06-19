İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Mardin ve Van'da yakalanan 2 araçta patlayıcı ele geçirildi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "“17 Haziran’da Van’da arkadaşlarımız bir aracı durdurup 3 kişinin bulunduğu araçta C-4 patlayıcı ele geçirdi" dedi

POLSAN Olağan Genel Kurul'unda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Haziran'da Van Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada; 3 kişinin bulunduğu araçların durdurulduğu, araçlarda yapılan arama sonucunda; C-4 patlayıcı madde bulundurduğu ve hoparlör içerisine yerleştirilmiş, mıknatıslı bomba düzeneği ile kumandası ele geçirildiğini açıkladı. Devam eden çalışmalarda ise araçta bulunan bir şahısla irtibatlı olan ve patlayıcıdan haberdar olduğu değerlendirilen bir kişi daha gözaltına alındı.