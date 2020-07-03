İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi | Video

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH birliklerince hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 M-16 piyade tüfeği ile 1 kalaşnikof tüfek ele geçirildi.