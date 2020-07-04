İki otomobilin çarpıştığı kazada LPG tankı yola fırladı | Video
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Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu LPG tankı yerinden çıkarak yola fırladığı ve faciadan dönüldüğü kazada 2'si çocuk 6 kişinin yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden Karabük'e giden Mustafa T. yönetimindeki 34 FU 1695 plakalı Dacia marka otomobil, Eski Tabur mevkisinde önünde seyreden Veysel E. yönetimindeki 78 AG 468 plakalı otomobilin Belediye Fen İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü önündeki kavşaktan sola dönüş yaptığı sırada yandan çarptı.