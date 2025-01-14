Video Haber İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli yakalandı | Video
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli yakalandı | Video

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli yakalandı | Video

14.01.2025 | 08:37

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, 19 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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