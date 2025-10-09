İstanbul'da 'uyuşturucu' operasyonu: 11 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul’da 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap, 214 kilogram metamfetamin, 69 kilogram esrar ile 438 buçuk kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirdik" dedi.
"Yapılan ortak çalışmalar sonucu; Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap, 214 kilogram metamfetamin, 69 kilogram esrar ile 438 buçuk kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirdik. Operasyonlarda 11 şüpheliyi yakaladık. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
İstanbul'da 'uyuşturucu' operasyonu: 11 şüpheli yakalandı | Video 09.10.2025 | 08:35
43:16
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! 08.10.2025 | 23:03
31:17
Bakan Fidan: Bugün uzlaşı olursa Gazze'de ateşkes ilan edilecek 08.10.2025 | 18:47
42:08
04:57
00:38
05:49
Türk aktivistler İstanbul'da aileleriyle buluştu! 07.10.2025 | 19:50
04:48
İsrail'in alıkoyduğu 15 Türk aktivist İstanbul'da! 07.10.2025 | 19:36
05:52
İsrail'in alıkoyduğu 15 Türk aktivist İstanbul'da! 07.10.2025 | 19:30
02:28
Başkan Erdoğan ve TDT liderleri, sohbet etti | Video 07.10.2025 | 16:27
02:00
02:00
01:04
GÖKSUR, dosta güven düşmana korku verdi | Video 07.10.2025 | 14:37
00:42
13:45
02:10
Başkan Erdoğan'ı TDT 12. Zirvesi'nde Aliyev karşıladı | Video 07.10.2025 | 12:38
38:34
01:09
00:49