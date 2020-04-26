İsveç'te tedavi edilmeyen corona virüsü hastası Emrullah Gülüşken Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı | Video
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İsveç'in Malmö kentinde yeni tip corona virüsü (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, çocukları Esma, Samira ve Mahmut'la birlikte Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirildi. Gülüşken'i taşıyan ambulans uçak 13.40'ta Ankara'ya iniş yaptı. Yeni tip corona virüsü (Kovid-19) hastası Emrullah Gülüşken, ambulans uçaktan tedavi edileceği hastaneye nakledildi.