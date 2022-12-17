İYİ Partili Aytun Çıray'dan çok konuşulacak açıklama "Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmaması lehimize oldu"
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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, CHP'nin tepkisini çekecek açıklamalar yaptı. Çıray, Akşener'in, Kılıçdaroğlu'ndan hızlı davranarak İmamoğlu'nun yanına gitmesinin kendilerine büyük avantaj sağladığını ifade etti, "Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu." dedi.