İzmir'deki büyük yangın için helikopterler havalandı | Video

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Narlıdere ilçesinde bulunan ünlü Folkart Sitesi'nde çıkan büyük yangın için havadan müdahale yapmak üzere helikopterlerin havalandırıldığını açıkladı.