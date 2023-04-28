İzmir'deki büyük yangın için helikopterler havalandı | Video
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Narlıdere ilçesinde bulunan ünlü Folkart Sitesi'nde çıkan büyük yangın için havadan müdahale yapmak üzere helikopterlerin havalandırıldığını açıkladı.
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