Kadıköy'de alkollü kadın sürücü yüzünü tırmaladığı polise bardak fırlattı! İşte o anlar | Video
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Bostancı'da gece saatlerinde ters yönde ilerleyen otomobili durduran trafik polisleri, alkollü olduğundan şüphelendikleri kadın sürücüye işlem yapmak istedi. Alkolmetreye üflemek istemeyen kadın ile yanındaki arkadaşı, polis memurlarına küfürler yağdırdı. Polis memurunun yüzünü tırmalayıp suratına bardak fırlatan kadın, 2,02 promil alkollü olduğu tespit edildiği polis merkezinde kendisine işlem yapan polis memuruna saldırmayı sürdürdü. Kadının polisi tırmalayıp bardak fırlattığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.