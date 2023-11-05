"Kahramanlar" operasyonunda 21 sığınak imha edildi | Video

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen “Kahramanlar” Operasyonunda 8 ilde 21 adet mağara ve sığınak imha edildi." açıklamasında bulundu.