Video Haber Karpuz satıcısını duygulandıran not: Eşim hamile, canı istedi... | Video

Karpuz satıcısını duygulandıran not: Eşim hamile, canı istedi... | Video

Karpuz satıcısını duygulandıran not: Eşim hamile, canı istedi... | Video
13.08.2020 | 16:53

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gece saatlerinde yol kenarındaki açık karpuz tezgahından karpuz alan gurbetçinin parayla birlikte bıraktığı not satıcıyı duygulandırdı. İrfan Hatip isimli satıcı sabah tezgahının başına geldiğinde 20 lira para ile birlikte "Biz gurbetçiyiz. Gece geri dönerken karpuz tezgahını gördük. Eşimin canı, gebe olduğu için çok karpuz istedi. Karpuzlardan bir tanesini aldık. Ancak kimse olmadığı için bu parayı bıraktık. Umarız yeterlidir. Değilse hakkınızı helal edin." notunu buldu. Gazetecilere konuşan İrfan Hatip, "Bu beni çok mutlu etti. Helal olsun kendisine. İster ücretli, ister ücretsiz olsun helal olsun." dedi.

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