Video Haber Kate Middleton final maçında! Kate Middleton ikinci kez kamoyunun önüne çıktı!
Kate Middleton final maçında! Kate Middleton ikinci kez kamoyunun önüne çıktı!

Kate Middleton final maçında! Kate Middleton ikinci kez kamoyunun önüne çıktı!

14.07.2024 | 19:50

Sezonun üçüncü Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon'da bugün tek erkekler final maçı oynandı. Wimbledon’da 2 numaralı seribaşı Sırp tenisçi Novak Djokovic, 3 numaralı seribaşı İspanyol sporcu Carlos Alcaraz’a yenildi. Ancak bu final maçından çok kanser tedavisi gören ve bir süredir Kraliyet görevinden uzakta kalan Kate Middleton’ın final maçına kızı Prenses Charlotte ve kız kardeşi Pipa Middleton ile birlikte katılması güne adeta damga vurdu. Daha önce tedavi sürecinde olan ve gözlerden uzakta olan Kate Middleton, sadece geçen ay Kral III. Charles'ın doğum günü geçit törenine katılarak ilk kez kamuoyu önüne çıkmıştı. Uzun bir süre sonra Galler Prensesi, bugün ikinci kez kamuoyunun karşısına çıktı ve final maçında sporculara ödüllerini takdim etti. İşte Kate Middleton’ın Wimbledon’a giriş yaptığı ve herkesin Prenses’i ayakta alkışladığı o anlar!

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