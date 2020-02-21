Video Haber Kızı etkilenmesin diye bomba seslerinin oyun olduğunu söyleyen baba A News'e konuştu | Video

Kızı etkilenmesin diye bomba seslerinin oyun olduğunu söyleyen baba A News'e konuştu | Video

Kızı etkilenmesin diye bomba seslerinin oyun olduğunu söyleyen baba A News'e konuştu | Video
21.02.2020 | 15:41

İdlib’de yaşanan saldırılardan kızının korkmaması için bombardıman seslerinin bir oyun olduğunu öğreten baba Abdullah Muhammed, uzun süredir Türkiye sınır hattında kızı Selva ile yaşam mücadelesi veriyor. İdlib’de bulunan A News muhabirlerine konuşan baba Abdullah Muhammed bölgede yaşadıklarını ekranlardan paylaştı. Muhammed;  “Füzeler geldiğinde gülüyoruz eğer yanımıza düşerse gülmeye devam ediyoruz. Bu şekilde bize saldırırlarsa yüzümüzde bir gülümseme ile öleceğiz.” dedi.

HAYAT GÜZELDİR FİLMİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜREN SURİYELİ BABA A NEWS'E KONUŞTU"AMACIM KIZIMIN BOMBA SESLERİNİ BİR DAHA DUYMAMASIDIR"

Abdullah Muhammed kızına öğrettiği oyunu şu sözlerle anlattı:

"Bu fikir iki yıl önce Ramazan Bayramı'nda aklıma geldi. Çocuklar mahallede havai fişekle oynuyordu. Çocuklardan birisi havai fişeği yakınca tıpkı patlama esnasındakiler gibi bir ses çıktı. Selva o esnada sesten çok korktu. Bende onu hemen balkona taşıdım ve çocukların oyun oynadığını, korkacak bir şey olmadığını gösterdim. Birkaç gün sonra bir jet füze fırlatıldı. Bu bana havi fişekleri hatırlattı ve ona tekrar çocukların oyun oynadığını söyledim ve oda buna ikna oldu. Beni gülerken görünce kızımda gülmeye başladı. Füzeler geldiğinde gülüyoruz eğer yanımıza düşerse gülmeye devam ediyoruz. Bu şekilde bize saldırırlarsa yüzümüzde bir gülümseme ile öleceğiz. Benim amacım kızımın onurlu bir yaşam sürmesi ve bir daha bomba seslerini hiç duymamasıdır."

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