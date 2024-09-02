KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan skandal diziye tepki
Son dakika... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A-Haber canlı yayınında Netflix'te yayınlaması planlanan Rum propagandasından ibaret 'Famagusta' dizisine tepki gösterdi. Ersin Tatar, söz konusu dizinin gerçekleri saptırdığını kaydetti.
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