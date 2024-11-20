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Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı Yenidoğan çetesine ateş püskürdü

Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı Yenidoğan çetesine ateş püskürdü

20.11.2024 | 18:27

Kurtlar Vadisi'nde "Pala" karakterini canlandıran oyuncu Yüksel Arıcı, "Devleti soymak milleti soymaktan iyidir" repliğini kullanan Yenidoğan Çetesi'ne sert tepki gösterdi.

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