Video Haber Maçı direğin üstüne çıkıp izlemişti! Dünya'nın konuştuğu Trabzonsporlu taraftar A Haber’de | Video
Maçı direğin üstüne çıkıp izlemişti! Dünya'nın konuştuğu Trabzonsporlu taraftar A Haber’de | Video

Maçı direğin üstüne çıkıp izlemişti! Dünya'nın konuştuğu Trabzonsporlu taraftar A Haber’de | Video

05.05.2022 | 15:39

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Maçı direğin üstünde izlemişti... Dünya'nın konuştuğu Trabzonsporlu Ziya Alemdar A Haber’e konuştu.

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