Video Haber Mehmet Barlas | EYT'yi çözmek de Erdoğan'a nasip oldu
Mehmet Barlas | EYT'yi çözmek de Erdoğan'a nasip oldu

Mehmet Barlas | EYT'yi çözmek de Erdoğan'a nasip oldu

30.12.2022 | 16:10

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Mehmet Barlas'ın 30.12.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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