Meral Akşener'den tepki çeken hareket! Kendisine soru soran genç kızı böyle azarladı | Video

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da kendisine soru soran genç kıza parmak sallayarak öfkeli bir üslupla azarlar gibi cevap verdi. Akşener'in sert tavrı genç kızı korkuturken, o anlar sosyal medyada tepki çekti.