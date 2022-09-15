Video Haber Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik operasyon! 10 şüpheli için operasyon başlatıldı | Video
Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik operasyon! 10 şüpheli için operasyon başlatıldı | Video

Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik operasyon! 10 şüpheli için operasyon başlatıldı | Video

15.09.2022 | 10:43

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Mersin’de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla Büyükşehir Belediyesi çalışanı 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

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Mersin polisi 1 yıllık takip çalışması neticesinde PKK/KCK Terör Örgütü üyelerinin yakınları olan 10 adrese Mersin Cumhuriyet Savcılığınca sabahın erken saatinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesinin çeşitli kademelerinde aktif olarak çalışan 10 kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü,Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından yaklaşık 1 yıla aşkın takip ettikleri kırsalda PKK/KCK Terör Örgütünde faaliyet gösteren kişilerin yakınları oldukları, 2019 Yerel seçimlerde PKK/KCK Terör Örgütünü övücü, özendirici yazıları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları tespit edilen CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesinin çeşitli kademelerinde aktif olarak çalışan 10 kişi tespit edildi.

10 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Sabah 07:00 saatlerinde Terörle Mücadele Şube ekipleri ve Özel harekat polislerin de bulunduğu 180 kişilik ekip, 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarında PKK/KCK silahlı terör örgütünü övücü yüceltici sahiplenici paylaşımlar yaptığı tespit edilen, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret Ve Sanayi A.Ş.'de çeşitli görevlerde aktif olarak çalışan Ferhat E, Ali K, Bülent B, Delil B, Hamdullah S, Kemalettin B, Mehmet Emin İ, Anıl Tunç K, İsmet G ve Suat M, yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğüne götürülen 10 şüphelinin sorgusuna başlanıldığı öğrenildi.

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