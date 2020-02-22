Video Haber Metroda duraktan durağa bilgi yarışması eğlenceli görüntüler ortaya çıkardı | Video

Metroda duraktan durağa bilgi yarışması eğlenceli görüntüler ortaya çıkardı | Video

Metroda duraktan durağa bilgi yarışması eğlenceli görüntüler ortaya çıkardı | Video
22.02.2020 | 12:11

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metrosunda bir gencin düzenlediği bilgi yarışmasında eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Duraktan, durağa gidene kadar sorduğu 5 soruya doğru yanıt verilmesi gerektiğini belirten genç soruları sormaya başladıktan sonra yolculardan yanıtlar gecikmedi. Yanıtların verilmesiyle de eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.

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