Metroda duraktan durağa bilgi yarışması eğlenceli görüntüler ortaya çıkardı | Video

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metrosunda bir gencin düzenlediği bilgi yarışmasında eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Duraktan, durağa gidene kadar sorduğu 5 soruya doğru yanıt verilmesi gerektiğini belirten genç soruları sormaya başladıktan sonra yolculardan yanıtlar gecikmedi. Yanıtların verilmesiyle de eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.