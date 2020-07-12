Metro'da iğrenç olay! Taciz anında yaşananlar böyle görüntülendi | Video

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İstanbul'da Hacıosman-Yenikapı metro hattında arkadaşlarıyla birlikte yolculuk yapan bir kadın tacize uğradı. Mecidiyeköy durağında inmek istediği sırada bir kişinin elle tacizine uğradığını iddia etti. Genç kadını taciz ettiği öne sürülen şüpheli metrodaki diğer yolcular tarafından güvenliğe teslim edildi. O sırada yaşananlar ve tartışma anları başka bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.