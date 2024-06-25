MHP Lideri Bahçeli: "Cumhur ittifakı Türk milletinin ruh köküdür" | Video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, "Sarsıcı gelişmelerin ülkemize doğrudan tesir ettiğini değerlendiriyoruz." ifadelerini kullanan Bahçeli, "Cumhur ittifakı Türk milletinin ruh köküdür ve kararlılıkla yoluna devam edecek." dedi.