Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayı için sürpriz iddia | Video
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Millet İttifakı'nda aday tartışmaları devam ederken, bomba bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Can Ataklı, Youtube kanalından paylaştığı videoda, Millet İttifakı'nın ortak aday konusunda İlhan Kesici isminde el sıkıştığını açıkladı. İşte detaylar...