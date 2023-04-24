Milli Eğitim Bakanı Özer: "Deprem bölgesindeki 10 ilde eğitim verilmeyen hiçbir ilçe kalmadı" | Video
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki 10 ilde artık eğitim verilmeyen hiçbir ilçe kalmadığını duyurdu.
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