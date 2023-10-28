MİT'ten Suriye'ye nokta operasyonu: PKK'nın sözde Derik Tugay Sorumlusu etkisiz hale getirildi! | Video

MİT, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik Suriye'de nokta operasyonları yaptı. Güvenlik güçlerimizi hedef alan eylemin faili PKK/YPG Derik Tugay Sorumlusu Şibli Derik kod Muhammed AZO gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildği açıklandı. Teröristin ABD askerleri ile tatbikat yaptığı ortaya çıktı.