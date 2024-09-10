MSB açıkladı! 13 terörist etkisiz | Video
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklaması yapıldı.
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