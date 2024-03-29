Video Haber Murat Kurum BAYKAR'ı ziyaret etti | Video
Murat Kurum BAYKAR'ı ziyaret etti | Video

Murat Kurum BAYKAR'ı ziyaret etti | Video

29.03.2024 | 06:02

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum BAYKAR'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası BAYKAR çalışanlarıyla bir söyleşi gerçekleştiren Kurum, BAYKAR'ın 'Milli Savunma Hamlesi'ni gerçekleştiren mühendislerine, “Geleceğimizi sizlerle birlikte inşa edeceğiz.” dedi.

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, BAYKAR'ın ana yerleşkesi olan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Kurum'a ziyaretinde, oğlu Mehmet Kurum da eşlik etti. Kurum, ilk kez görüntülenen Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nin, 200 bin metrekare üzerine kurulu kampüsünü gezdi. AR-GE, üretim, mekanik ve elektronik entegrasyon süreçleri ile ilgili bilgi aldı. Kurum, BAYKAR'ın uzay alanındaki faaliyetlerini üstlenen Fergani şirketinde de inceleme yaptı. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, burada Kurum'a, BAYKAR'ın öz kaynaklarıyla geliştirdiği alçak yörünge uyduları ve yörünge transfer aracı projesini anlattı. Ardından BAYKAR çalışanları ile bir söyleşi gerçekleştiren Kurum, söyleşi sonrasında iftar yaptı. Kurum, BAYKAR'ın 'Milli Savunma Hamlesi'ni gerçekleştiren mühendislerine atfen, "Geleceğimizi sizlerle birlikte inşa edeceğiz." dedi.

"HAYALİMİZ, İSTANBUL'U MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNE ÇIKARMAK"
BAYKAR çalışanlarıyla bir araya gelen Kurum, İstanbul'a dair soruları yanıtladı. Bir BAYKAR çalışanının, "İsrafları azaltmak gerekiyor. Buna yönelik planlarınız nedir?" sorusuna, Kurum, "Öncelikle 'İsrafı bitirdik' deyip, israf edip tabelalara 500 milyon lira harcamayacağız. Veya seçimi kazandıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, böylesi güzide kurumlarımızla, kuruluşlarımızla, anlayışımızla; hem İstanbul'umuzu hem de ülkemizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği o muasır medeniyetler seviyesine sizlerle birlikte çıkaracağız. Bizim de hayalimiz bu." cevabını verdi.

"MURAT KURUM BİZLER GİBİ TAM BİR PROJE İNSANI"
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da söyleşi esnasında, Murat Kurum'la geçtiğimiz yıl asrın felaketinden hemen sonra tanıştıklarını anlattı. Bayraktar, Kurum'un o dönemde kentsel dönüşüm projelerinde kendilerine yardımcı olduklarını söyleyerek, "Murat Bey'le tanışmamız 6 Şubat deprem dönemine dayanıyor. Deprem bölgesinde inşa edeceğimiz 1012 konutun inşası maksadıyla ulaşmamız gerekmişti. Kendisi tabii o dönemde en zor şartlarda arazide seferber olmuştu. Biz de o vesileyle tanımış olduk. Murat Bey de bizler gibi bir mühendis. Murat ağabeyimiz bir anlamda, bir mühendis ağabeyimiz bizler gibi. Tabii tanıdıkça ben kendisini, mühendis olarak zihni dünyamızın da ne kadar benzediğini görmüş olduk." dedi.

Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum'un çalışmalarına bizzat şahit olduğunu söyleyerek, "Tam bir proje insanı bizler gibi. Bizler, nasıl Kızılelma'yı yapıyorsak, o da yurdun dört bir köşesinde ki özellikle o dönemde, milletimizin en fazla ihtiyaç duyduğu o dönemde, asrın felaketi denilen o dönemde, gecesini gündüzüne, dişini tırnağına takıp çalışmışlığına şahit olduk." ifadelerini kullandı.

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