Murat Kurum: "Vatan toprağına hizmet şereflerin en büyüdüğüdür" | Video 28.03.2024 | 06:06 AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Üsküdar’da düzenlenen ‘Rize Hemşehri İftar Sofrası’ programında vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, "Biz Rize’nin her bir karışına aşığız. Bu vatan toprağının her bir zerresine hizmet bizim için şereflerin en büyüdüğüdür” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Üsküdar'da düzenlenen 'Rize Hemşehri İftar Sofrası' programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Kurum'un yanı sıra Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Rizeliler Derneği Üyesi Öznur Bayraktar isimli bir vatandaş Murat Kurum için yazdığı şiiri okudu. Programda ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

"RİZELİ HEMŞERİLERİMİZ BİZİ HER ZAMAN BAĞRINA BASTI"

Programda konuşan İBB Başkan Adayı Kurum "Rize'nin dört bir yanından gelip kültürleriyle İstanbul'umuza renk katan Rizeli hemşerilerimizle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Rizeli hemşerilerimiz bizi her zaman bağrına bastı. Bu kardeşiniz Rize'nin her bir karışına sevdalıdır. Biliyorum ki, Rize'yle, siz değerli Rizeli kardeşlerimizle aramızda büyük bir muhabbet var, samimiyet var, gönül köprüleri var. Ben, Rize'nin her bir sokağını, her bir karışını bilen bir kardeşinizim. Rize Kalesi'nden Zil Kale'ye, Şenyuva Köprüsü'nden Mikron Köprüsü'ne, Ayder yaylalarından Çamlıhemşin Yaylalarına, yemyeşil çay bahçelerinden Elevit Şelalesine kadar her bir değerini iyi bilirim. Kardeşlerim, biz Rize'den, Rizelilerden şunu öğrendik: sorunları çözmede atmaca gibi hızlı olacaksın. Zorlukların karşısında Kaçkar kadar gözü pek olacaksın. Milletine sahip çıkmakta Karadeniz kadar kucaklayıcı olacaksın. Şehrinin, insanının hizmetine koşarken fırtına deresi gibi çağlayıp taşacaksın. Vatandaşına yardım elini, şefkat elini uzatırken bereketli çay bahçeleri gibi, almadan veren el olacaksın" dedi.

"RİZE'YE HİZMETİMİZ, EMEĞİMİZ ÇOKTUR"

Bakanlık döneminde Rize'ye bir çok eser kazandırdığını ifade eden Kurum, "5 yıllık bakanlık dönemimde, Rize'ye pek çok eser kazandırmış bir kardeşiniz olarak bugün sizlerin karşısındayım. Rize'ye hizmetimiz, emeğimiz çoktur. Hayata geçirdiğimiz eserlerden dolayı Rizelilerin, tüm Karadenizli kardeşlerimizin hep hayır duasını aldık. Hatırlayacaksınız, 2021 yılında Rize'de bayramda meydana gelen sel felaketinde hemen sizlerin yanına koştuk. Bizi evinizde ağırladınız, misafir ettiniz. O hüzünlü bayramı sizlerle birlikte geçirdik, birlikte ağladık. Rizeli kardeşlerimizin acısına ortak olduk. Yaralarımızı sarmak için tüm ekibimizle birlikte bayram seyran demeden, canla başla çalıştık. Daha dün gibi hatırlıyorum. Nice kardeşimizin evi yaşanan selde zarar gördü. Ama o gün bu kardeşiniz sizlere gönlünüz müsterih olsun dedi. Biz tıpkı Giresun'da, Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de olduğu gibi seferberlik ruhuyla çalışıp, sizi 1 yıl içerisinde yeni yuvalarınıza kavuşturacağız dedik. Bugün Rize'de yüzlerce kardeşimiz çok daha sağlıklı ve güvenli yuvalarda huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşıyor" şeklinde konuştu.

"BİZ RİZE'NİN HER BİR KARIŞINA AŞIĞIZ"

Rize'ye yapılan projeleri anlatan Murat Kurum, "Rize'ye gittiğinizde Çarşı Mahallesi'ndeki Meydan Projesi'ni yeni haliyle görürsünüz. Taşlıdere, Yağlıtaş, Salarha ve Tophane'deki kentsel dönüşüm projelerimizi huzurla seyredersiniz. Sosyal konutlarımızı ve Ayder Koruma Projesi'ni görürsünüz. Gelintülü Şelalesi'ne baktığımızda içinize huzur dolar. Biz Rize'nin her bir karışına aşığız. Bu vatan toprağının her bir zerresine hizmet bizim için şereflerin en büyüdüğüdür. İstanbul'umuzu ayağa kaldırmak ve 5 yıllık fetret devrini bitirmek için 90 güne yakındır sahadayız. İstanbul'umuza, hayallerimizin olduğu bu aziz şehre hizmetkar olmak için yollardayız. Size söz veriyorum. Biz İstanbul'umuzu asla ve asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz. Milletimizin her anında hep yanında olacağız. Seçime 3 gün kaldı. Buradan İstanbul'umuzun güzel insanlarına sesleniyorum. 31 Mart'ta gelin, gerçek belediyecilikten yana olun. 31 Mart'ta gelin, İstanbul'un geleceğinden yana olun. 31 Mart'ta gelin, sağlam İstanbul'dan yana olun" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

"İSTANBUL'A TATİL YAPAN BAŞKAN DEĞİL, ÇALIŞAN BAŞKAN LAZIM"

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Rizeliler her zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında Kaçkar Dağları gibi dik durmuştur. Rize'de büyük hizmetleri olan Murat Kurum başkanımıza sahip çıkacağız. Rize'de kentsel dönüşümün mimarı Murat Kurum'a sahip çıkacağız. İstanbul hizmet bekliyor. İstanbul'a tatil yapan başkan değil, çalışan başkan lazım" diye konuştu.

Programda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen "Birlik ve beraberlik içerisindeyiz. 31 Mart'ta da İBB'de Rize'de, Üsküdar'da, durmak yok yola devam diyoruz" dedi.