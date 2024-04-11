Video Haber Ölüdeniz ve Akyaka'da bayram trafiği kilitlendi
Ölüdeniz ve Akyaka'da bayram trafiği kilitlendi

Ölüdeniz ve Akyaka'da bayram trafiği kilitlendi

11.04.2024 | 21:11

9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Muğla sahillerinde ve Öludeniz'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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