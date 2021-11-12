Ortaca’da köpek balıkları görüntülendi | Video

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Muğla Ortaca’nın Sarıgerme sahilinde köpek balıkları böyle görüntülendi. Kıyıya yakınlaşan köpek balıkları vatandaşlar tarafından görüntülendi.