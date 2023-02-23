Video Haber Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6.4'lük deprem sonrası fay kırığını gösterdi | Video
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6.4'lük deprem sonrası fay kırığını gösterdi | Video

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6.4'lük deprem sonrası fay kırığını gösterdi | Video

23.02.2023 | 10:06

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremin bağımsız deprem olduğunu belirtti ve Antakya fayı üzerinde gözlem yaptı. Fay kırığının açıkca görüldüğü görüntülerle ilgili Sözbilir, "Bazı kesimlerde fay boyunca kılcal çatlaklar ve ortalama 4 santimetreye varan düşey atımların olduğu yüzey deformasyonları ile heyelan ve kaya düşmeleri gözlemledik. Bu verilere göre, Antakya fayının bir kısmının kırıldığını söyleyebiliriz" dedi.

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